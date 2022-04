Elhangzott: a járványhoz köthetően számos feladata volt a kapitányság munkatársainak. Ellenőrizték a határokat, az üzleteket, a kijárási korlátozásokat, a karanténokat. – Emellett a feladatainkat is sikeren elláttuk – szögezte le. A nyomozások eredményességi mutatója tavaly az országos átlagot meghaladva csaknem 82 százalékos volt az előző év 68 százalékos adatához képest. A regisztrált bűncselekmények száma 2021-ben 218-ról 214- re csökkent. A bolti lopásokat hetven százalékban felderítik. 2021-ben 25 sérüléssel járó közúti baleset történt, de szerencsére egyik sem volt halálos. Ittas vezetővel szemben 29-szer intézkedtek. A kapitányság munkatársai 44 rendezvényt biztosítottak, ebben a polgárőrség nagyban segíti a munkájukat. Dr. Házi Béla elmondta még: kiemelt bűncselekmény 28 volt 2021-ben, hasonlóan az előző évhez. A testi sértések száma kettőről háromra emelkedett. Embercsempészet és kábítószer-fogyasztás ügyében is intézkedtek a rendőrök. A lakásbetörések száma tavaly háromról kettőre csökkent. Egyre több viszont az online csalás – hangzott el. Előre fizetés után többször nem érkezett meg a termék. Prevencióra is nagy szükség van: figyelmeztetni kell az unokázós csalók módszereire az időseket.