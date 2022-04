Április 20-án kezdődik és május 20-áig tart az óvodai beiratkozás – hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal (OH). Kiemelték: a héten tartják az általános iskolai beiratkozást is, április 21- én és 22-én. Az OH tájékoztatása szerint minden gyermeknek, aki augusztus 31-éig betölti a harmadik életévét, szeptembertől legalább nap négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie. A felvételt a szülőnek, gondviselőnek szükséges kérelmeznie.