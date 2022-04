A verseny kiírásában lényeges különbség a korábbi évek hasonló megmérettetéseihez képest, hogy ezúttal a nevezőknek nem szükséges valamelyik klubhoz tartozniuk. Mindöszsze annyi az elvárás, hogy az illető nyugdíjas legyen. A Ki mit tud?-on négy különböző kategóriában lehet nevezni. Az énekesek népdallal, magyar nótával, műdallal, cigánydallal, operabetéttel egyaránt felléphetnek.

Hangszeres kategóriában is bármilyen hangszer nevezhető, itt is feltétel azonban, akárcsak a többi témakörben, hogy a szólisták mellett legfeljebb négyfős csapatokat tudnak fogadni. A következő kategória a vers- és prózamondás, illetve tetszés szerinti jelenetek előadása. Végül, de nem utolsósorban egyéni, páros és csoportos táncosokat is várnak a műsorba. Az előadott számok időtartama legfeljebb öt perc lehet. A nevezéseket a nyugdíjasszövetség elérhetőségein várják. A Ki mit tud?-ot április 27- én rendezik meg a zarkaházi Szily-kastélyban.