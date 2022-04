A Szombathelyi Képtár textilgyűjteményében lévő szövetekből rendezett retrospektív kiállítás emléket állít a Vas megyében egykor igen jelentős textiliparnak, amely mára szinte teljesen eltűnt, és elhivatott, tehetséges tervezői a magánszférába kényszerültek távozni.

A válogatásban lakástextilek, valamint a ruhaiparban használt kelmék láthatók, bepillantást engedve a 70-es és 80-as évek mintatrendjébe, jellemző szálhasználatába, érzékeltetve egyúttal a mesterséges és természetes alapanyagok arányának változását is. A falra függesztett és térbe belógatott mintadarabok most először láthatók kiállításon, vagyis a fal- és tértextilek, valamint a miniatűr textilek után végre a gyűjtemény ipari textiljeivel is megismerkedhetnek a látogatók.