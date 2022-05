Az önkormányzat idén is meghirdette borversenyét. A zsűri összesen 14 borosgazda 33 borát értékelte. A város bora címet egy fehér- és egy vörösbor is viselheti idén. Az egyik díjazott és címbirtokos Somlai Péter 2021-es olaszrizlingje lett. A Vasvár város bora címet Varga Zoltán 2021-es malbec vörösbora is kiérdemelte. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését a békenapon tartja a város, ahol az érdeklődőknek lehetőségük lesz mindkét nedűt megkóstolni.