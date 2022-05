Az elmúlt évben, szeptember 29-én két óra alatt mintegy 150 milliméter csapadék zúdult a térségre. A legnagyobb károk Bajánsenyén és Őriszentpéteren keletkeztek. Az utcákon is hömpölygött az áradat. Pincék, melléképületek kerültek víz alá. A hirtelen lezúduló víztömeg próbára tette Őriszentpéteren a frissen átadott csapadékvíz-elvezető rendszert is.

A közterületeken leginkább az utak károsodtak. Mint Őr Zoltán elmondta, a víz egyes helyeken elmosta a töltéseket, padkákat, sőt magát az utat is. Az elmosott kavicsos anyagot máshol lerakta, illetve árkokat vágott olyan helyen is, ahol ez nem kívánatos. Néhány helyen a bélelt csapadékvíz-elvezető rendszer mederelemeit is megbontotta.

Mint Őr Zoltán elmondta, a vis maior keretből kapott pénz nem teljesen elegendő, a költségek meg fogják haladni az ötmillió forintot. A munkák hamarosan elkezdődnek. A polgármester azt szeretné, ha június 24-éig, az Őrségi vásár kezdetéig befejeződne a helyreállítás.