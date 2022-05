Madarak és fák napi eseményt rendezett a hét végén a Rózsa-Vát Faluszépítő és Kulturális Egyesület. A programon Somogyi Csaba terepmadarász tartott interaktív előadást. Több madarász is bemutatta állatait az érdeklődőknek, a mézeskalácsszakkör jóvoltából pedig csodaszép mézesek kóstolására is lehetőség volt. A játszótér fáira ismertetőt helyeztek ki a település madarairól, emellett az önkormányzat azt is tervezi, hogy a jövőben madárbarát klubot indít.