– Nálunk a NAV-nál nincs idő arra, hogy pár hetes kutyákkal foglalkozzunk. Az a jó, amikor a kutya már eléri azt a szintet, amikor célzottan tanítható. Azt gondolom, hogy egy jó kollégából, ha szabad így neveznem a kutyákat, soha nincs elég. A 21 napos programra több mint harminc kutyajelölt érkezett. Itt a bevetési igazgatóságon másképpen működik a dolog, mint más hatóságoknál. Az ebbel való munka egy életre szóló elhivatottság, a gazda hazaviszi a kutyáját, együtt él vele.

– Nálunk több helyen lenne szükség kutyára, mert a munkájuk nagyon sokat jelent, és hatékonyak. Különböző akciókban vesznek részt, de a mindennapi járőrmunkában is jól dolgoznak. Kiképzésük alapján keresnek kábítószert, dohányt és még készpénzt is: Emellett a mindennapi járőrmunkában is jól dolgoznak – magyarázta Juhászné Prantner Etelka.