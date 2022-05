Összesen mintegy 29 millió forintból újult meg a Hegyi utca. A 400 méter hosszú, öt méter széles szakasz két rétegben kapott új aszfaltot. Hamarosan megkezdődik a Dózsa György utca rendbetétele is. Az érintett részen bontási munkálatok miatt ma 7 és 17 óra között sem parkolni, sem be-, illetve kihajtani nem lehet. – A két beruházásra összesen 40 millió forintot nyert a Belügyminisztérium pályázatán a város, amit saját erőből további 21,5 millió forinttal kiegészített – jelentette be közösségi oldalán Fehér László polgármester.