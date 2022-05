A város mozijában 2013-ban szerezték be a digitális és a 3D vetítésre egyaránt alkalmas vetítéstechnikát. Az az óta eltelt időszakban a vetítővászon elhasználódott. Most a filmvászon és a tartószerkezet cseréjét is tervezik. Mindez mintegy 7,7 millió forintba kerül. Miután a mozi üzemeltetéséhez tavaly 7,5 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat az Emmitől, a képviselők jóváhagyták a beruházást.