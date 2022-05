A Vas megyei családi gazdaságoknak is jó hír, hogy a Nébih segít a mindennapos megfelelő vásárlói tájékoztatásban. A megszűnt őstermelői igazolvány helyett „felir”-azonosítót és Nébih-tevékenységazonosítót kell igényelni, majd ezeket megjeleníteni a szabályos árusításhoz. A tájékoztatásban a Nébih új, online „plakátgeneráló” lehetőséggel segíti az őstermelőket. A törvény alapján az őstermelő kizárólag olyan terméket értékesíthet, amelyet az őstermelői nyilvántartásba, azaz a „felir”-be bejelentett. Az árusítás helyszínén fel kell tüntetni a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, valamint ezt azonosítót, továbbá a Nébih-tevékenységazonosítót is. Ezek hiányában a termelőt akár 100 ezer forintos bírsággal is sújthatják az ellenőrök – tájékoztatott a Nébih