A szemináriumnak a hitközség és a Bernstein Béla Kulturális Központ ad helyet. Május 29-én, vasárnap 10 órától a közép-európai kutatásokkal foglalkozó Centropa Alapítvány mutatja be projektjeit, aztán Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke tart előadást a hitközség múzeumában (a Zrínyi utcában, az egykori zsidó iskola épületében). Ezután a Centropa filmvetítése következik, óraterveket mutat be a szemináriumon részt vevő pedagógusoknak, akik megismerkednek a Zsidó temetők az oktatásban projekttel és a tavaly diákoknak megszervezett verseny tapasztalataival is.

Délután Klara V. Lisinski, az ESJF – zsidó temetők megmentésére létrehozott szervezet – képviselője tart előadást. Aztán Kelbert Krisztina történész, kurátor mutatja be a Szemtől szemben című kiállítást. A szombathelyi helytörténeti sétát Mayer László levéltáros és Spiegler Tibor helytörténeti gyűjtő vezeti, ahogy a hétfői látogatást is a zsidó temetőben. A résztvevők aztán kiscsoportos foglalkozáson vesznek részt, megosztják egymással projektötleteiket.