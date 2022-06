Szombathelyen is lesznek programok – erről tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Horváth Soma kulturális ügyekért felelős alpolgármester és dr. Baráthné Molnár Mónika, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója. Az Ünnepi Könyvhét szombathelyi megnyitójára június 10-én, pénteken 13 órától kerül sor a BDK előtti téren, de már előtte is lesznek könyvbemutatók és kiállításmegnyitók. Június 7-én Szombathely eltűnt köztéri alkotásai címmel nyílik kamarakiállítás, ugyanezen a napon Átváltozások és találkozások címmel író-olvasó találkozó is lesz Bankó-Erdősi Viktóriával és Fülöp Valentinával. Június 8-án Tóth Csaba A mi Sziklás Madonnánk és Lőrincz Zoltán „Mi csak visszáját látjuk itt” című kötetének bemutatójára kerül sor, másnap Képzeletbeli barátaim címmel kiállítás nyílik Pernyész Dóra grafikus munkáiból. A kiemelt események azonban jövő pénteken lesznek. A nap fénypontja egy író-olvasó találkozó lesz, amelyet 17 órától tartanak Szerelmek, családok, sorsok címmel. A vendég Fábián Janka írónő, akivel Spiegler-Kutasi Nikoletta könyvtáros beszélget. A könyvhéten Szenkovits Péter, Döme Zsuzsa, Pernyész Dóra és Kondora Beáta dedikálja műveit.