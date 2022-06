A pályázatot a Gersekarátért Baráti Kör adta be a Hungarikum Bizottsághoz, és az elnyert összegből nemcsak a kiadásra, de arra is lehetőség nyílt, hogy a településen élő minden család kapjon egy-egy példányt belőle térítésmentesen. A kiadványt a Szülőföld Könyvkiadó gondozta, és a gersekaráti művelődési házban mutatták be a falu lakói számára. A megjelent szépszámú érdeklődőt Ferencz Lászlóné, a Gersekarátért Baráti Kör elnöke köszöntötte. A rendezvényt Szabó Dániel zongorajátéka és Pajor Zsolt verselőadása színesítette. A szerzők bemutatták a könyv születésének folyamatát, illetve részleteket idéztek a kiadványból.

Egy település és közösség életében mindig is fontos múltjának megismerése és megőrzése, emlékeinek továbbadása. Ezt nagyban elősegíti a kiadványban összegyűjtött és rendszerezett, személyes vis - szaemlékezéssel, archív szöveges és fotódokumentummal kiegészített anyag. Kiemelt helyet kapott a mezőgazdaság és a termelőszövetkezet, valamint az egyházzal és vallási élettel kapcsolatos események bemutatása, valamint olvashatunk a helyi hagyományok ápolásáról, a népszokásokról, valamint a község egykori külterületi lakott helyeiről is