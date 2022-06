Az ember szeret elindulni a rejtélyek nyomában, hát még, ha kinccsel kecsegtet a rejtélyek feltárása. Emlékszünk az amerikai aranylázra, de akár a földrészek felfedezését is köszönhetjük ennek az emberi szenvedélynek. Mint az a könyvtár felhívásában is szerepel, a gyermekeknek Pikachu nyomozó segítségére kell sietniük a játék alkalmával, hogy együtt találhassák meg az elrejtett kincseket.

Pikachu – ahogy azt a gyerekek nyilván jól tudják – a 2019-es amerikai–japán kalandfilmben (családi animációban) szeretné bebizonyítani az egész világnak, hogy kiváló detektív. Most a gyerekek is bizonyíthatnak. A nyomozáshoz bemelegítésként Skultéty Ágota egy képet is feltöltött a település Facebook-oldalán, amelyen a gyerekek megszámolhatják, hány kincs rejtőzött el a könyvtárban.

Hiszen a detektívek alapvető munkamódszeréhez tartozik, hogy megtalálják és értelmezzék a nyomokat. A játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezés a Nick Község Önkormányzata Facebook-oldalán közzétett űrlapon vagy a [email protected] e-mail-címen lehetséges a gyermek nevének, életkorának, szülő e-mail-címének megadásával. A jelentkezéseket június 24-éig fogadja Skultéty Ágota. A detektívkaland pedig június 25-én, szombaton 16.30-kor kezdődik a nicki könyvtárban.