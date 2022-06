Több bejelentés is érkezett a Vasvári Rendőrkapitányságra 2020- ban és 2021-ben arról, hogy Gersekaráton a horgásztónál telepített horgászházakba és lakókocsikba is betörés történt. A betörések során az elkövető használati tárgyakat, szerszámokat, kisgépeket, ruhaneműt és kerékpárt is eltulajdonított. A rendőrök a széles körű adatgyűjtés jóvoltából egy 49 éves helyi férfinál találták meg, aki részletes beismerő vallomást tett, és további bűncselekmények elkövetéséről is beszámolt. A rendőrök az összes – csaknem másfél millió forint értékű – tárgyat visszaadták a sértetteknek. A Vasvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya az iratokat vádemelési javaslattal a Szombathelyi Járási Ügyészségnek megküldte.