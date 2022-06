Sári Kovács Szilvia ötletgazda-programigazgató, Karcag város alpolgármestere hozta létre A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség díjas országos programot, amelyhez most Szentgotthárd is csatlakozott. A vasi kisváros A legszebb konyhakertek címmel hirdeti meg a programot Labritz Béla alpolgármester védnökségével. A szervezők kertművelők és közösségek jelentkezését is várják.