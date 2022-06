A városban évente 560 körüli szippantást kell elvégezniük a városüzemeltető munkatársainak, 2600 köbméternyi szennyvizet szállítanak be a Vasivíz Zrt. szombathelyi szennyvíztisztítójába. A régi szippantótartály sokszor szorult javításra, Kovács István igazgató szerint kollégáinak sokszor nehéz terepen kell manőverezni a helyszínek között, ami nem könnyű, ha zötykölődik a tartalom. Ezért is volt szükség új rendeletben szabályozni, hogy maximum 30 méteres távolságból és 6 méteres emelőmagasságig vállalható a minőségi szolgáltatás. Az új eszközzel hatékonyabb a munka. Komoly terhet jelent a városüzemeltetőnek a folyékony hulladék szállítása. Az önkormányzat számára ráfizetéses a tevékenység. Cél, hogy csökkenjen azoknak a háztartásoknak a száma, ahol szippantani kell. Vannak más, alternatív megoldások, például hogy egyedi tisztítókat létesítenek a tulajdonosok. Továbbá szeretnék, ha növelni tudnák a szennyvízcsatornára rákötéseket is – mondta el Básthy Béla polgármester.