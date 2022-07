Elérhető a katasztrófavédelem legújabb tűzvédelmi tesztje. A XXV. online kvízben szereplő kérdések nem véletlenül érintik a szén-monoxid-mérgezés témakörét is, hiszen ez a mérgező gáz a fűtési szezonon kívül is nagy bajt okozhat. A július elsejétől elérhető feladvány a hazai tavakon működtetett viharjelzőkkel kapcsolatos tudnivalókat is tartalmazza, mindemellett azt is érinti, mikor kötelező bejelenteni az égetést.