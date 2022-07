Az immár hetedik évébe lépő Hangzó Város és azon belül az ötödik évadot kezdő Nyári Zeneakadémia az idén nyáron is különleges kamarazenei élményekkel várja a jelentkezőket, valamint a zene iránt érdeklődőket. Hangoljuk tovább Kőszeget! – ez a mottójuk. Az augusztus 22–27. között zajló eseményen barokk ének, egyházi kamaraének, furulya, valamint viola da gamba kurzusokkal várják a jelentkezőket a régi zene és a modern improvizáció határán. Andrejszki Judit barokk éneket, Bali János furulyát, Mizsei Zoltán egyházi kamaraéneket, Szászvárosi Sándor pedig viola da gambát tanít majd. A zenei mesterkurzusokat követően esténként tanári és növendékhangversenyek gazdagítják Kőszeg hangtájképét. A kurzusokra már várják a jelentkezéseket, a részletes programmal hamarosan jelentkeznek. Ahogy a korábbi években, úgy a koncertek most is ingyenesen látogathatók.