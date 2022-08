A versenyre 31 virágos kompozícióval neveztek a helybeliek, melyeket Bernáth Andrea tompaládonyi kertészmérnök, Haller Imre Sajtoskál polgármestere és Csontos Richárd büki kertész zsűrizett.

Első helyezést ért el Buús Judit a „Színezd újra Lócsot!” fantázianevű alkotással, amely egy festőpalettát elevenít meg színes egynyári virágokkal, valamint egy muskátliktól roskadozó régi kisszekeret helyezett az utcára.

A második helyen négyes holtverseny alakult ki: Dr. Antalovits Miklós a „Virágfürdő és Kocsmaporta” című kreációkkal (utóbbival a Fő u. 30. szám alatti egykori kocsmának állított méltó emléket), Gadovics Hajnalka a „Virágkavalkád” című alkotással, ami régi edényeket töltött meg egynyáriakkal, valamint új rózsákat és japán füzeket is ültetett egy új ágyásba a ház elé. Marosán Ottóné az „Igán lógó muskátlikkal”, és Molnár Jánosné „A pajta-kamra kincsei” című kompozícióval érdemelte ki a második helyért járó díjat.

Harmadik helyen szintén holtversenyben végzett Lanczkorné Csikor Borbála a „Tessék egy pillanatra megállni!” című kompozícióval, amelyben a nemzeti színek dominálnak, valamint még régi vasalók is helyet kaptak a magyaros kompozícióban. Nagy Józsefné pedig a „Kavics ágyon nosztalgia” című alkotással futott be a bronzérmes helyre, akinek az egész portája pompázik a virágoktól, a tornácon még egy létrát is kivirágozott.

Nyereményük az oklevél mellett egy Jankovics Beáta által megálmodott mézeskalácsplakett, és értékes vásárlási utalvány. Továbbá minden résztvevő emléklapot, kis mézes plakettet és utalványt kapott a szorgalmáért. A helyi verseny a Virágos Magyarország Versenyben plusz pontokat jelent, így idén is a maximális pontot célozzák meg. Hamarosan érkezik a zsűri Lócsra.