A vár nagyszínpadán – többek között – fellép a Rómeó Vérzik, az Ossian, a Tankcsapda, míg a fesztiválon először mutatkozik be a Nemcsak Berry. A második napon koncertet ad a Lord, a Kowalsky meg a Vega és a Road. A Rákóczi utca elején szombaton 13 órakor kezdődik a közkedvelt autós-motoros ügyességi bemutató, majd 15 órakor indul a felvonulás.

– A tavalyi év tapasztalatai alapján idén két napra sűrítettük be a programot. A Sárvárról induló szombati felvonulás a szokásos útvonalon halad Sótony, Nyőgér érintésével Kám irányába. Általában ezer motoros vesz részt a vonuláson, most csatlakoznak hozzájuk kamionok is. Nagyon hosszú sort fogunk alkotni – számolt be a Vármeeting fő szervezője, Králl Csaba. A Vármeetinghez társult az I. nemzetközi kamionos fesztivál, amelyen a fürdővel szemközti betonos területet több mint 50 kamion népesíti majd be.

– Régóta terveztük a motoros fesztivál szervezőivel a közös programot, amely idén végre meg is valósul – mondta el a kamionos fesztivál fő szervezője, Antal Tamás.