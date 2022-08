Y Az idei pótfelvételi eljárásban negyvennégyen kerültek be az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi képzéseire: harmincnégyen a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ által meghirdetett képzésekre jutottak be pótfelvétellel. Ebből pedagógus szakokra huszonheten, bölcsészettudományi képzésekre négyen, művészetközvetítő képzési területre pedig hárman nyertek felvételt. Az ELTE SEK képzései közül műszaki területre hárman, míg gazdaságtudományira heten pótfelvételiztek sikeresen. A pótfelvételin az idén is lehetőség volt állami ösztöndíjas képzések meghirdetésére: a most felvettek közül tizenketten ilyen finanszírozási formában kezdhetik meg tanulmányaikat.