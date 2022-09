A Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjének kazánfelújításáról kell határoznia a képviselőknek – az éves karbantartás során derült ki, hogy az eszköz elromlott. A felújítása csaknem 800 ezer forintba kerül. Szó lesz továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram jövő évi folytatásáról, a költségvetés módosításáról, valamint a lakosság által kért, közvilágításra vonatkozó bővítésekről. Az előterjesztés szerint a város három pontja is érintett az ügyben. A képviselő-testületnek döntenie kell arról is: miként reagáljanak a csomagküldő automaták telepítésével foglalkozó cégek megkeresésére. A testület korábban már döntött az Országos Pályaépítési Programban való részvételről és a Kolozsvár utcai műfüves sportpálya felújításáról. A költségek 90 százalékát az MLSZ, a fennmaradó részt az önkormányzat állja. Most arról kell határoznia a testületnek: a költségek emelkedése mellett is vállalja-e a beruházást. A zárt ülés témái között szerepel az energiaválság kezelése.