Nem veszi vissza a régi városi strand területét az önkormányzat, helyette városi pénzből építenek 46 parkolót az Egészségügyi Alapellátó mögött. Ezzel csaknem 300 millió forintos kormányzati támogatási lehetőség vész kárba. Olvasóink véleményét kérdeztük a témában a vaol. hu oldalon. A szavazás eredménye azt mutatja: a válaszadók többsége ezt a városi pénzt másra fordítaná. 31 százalékuk gondolja úgy: háromszázmillióról van szó, várhattak volna a „hidak” felégetésével, 17 százalékuk szerint bőven akad Szombathelyen ros - sz út, ott is aszfaltozhatna a Szova, míg 14 százalékuk voksolt arra: Végre kiderült, van itt pénz, ha kell, parkolóra is. További 7 százalék az önkormányzat rezsitámogatási keretét emelné meg a parkolóra szánt pénzből. A válaszadók 31 százaléka vélekedett úgy, hogy ez volt a jó döntés, hiszen mindenki kívánsága teljesül: lesz társasház és parkoló is.