A szombathelyi és a sárvári iskolákból érkező gyerekcsoportokat szolgálatban lévő tűzoltók vezették körbe a laktanyákban. A látogatás alkalmával először a gépjárműfecskendőket, majd a különleges szereket tekintették meg a tanulók. Megtudhatták, hogy milyen felszereléseket használnak a tűzoltók a tűzesetekhez és a műszaki mentésekhez, felülhettek a gépjárművekre, és a védőfelszereléseket is magukra ölthették. Így azt is megtapasztalhatták, hogy a tűzoltók egy beavatkozás alkalmával milyen súllyal dolgoznak a kárhelyszíneken.

Nagy sikert aratott a próbariasztás is, amely során megfigyelhették, hogy a riasztási lap beérkezését követően a tűzoltók hogyan indulnak el a laktanyából a helyszínre. Kérdések is voltak, többek között arra voltak kíváncsiak a gyerekek, hogy a tűzoltóknak milyen fizikai követelményeknek kell megfelelniük, hogy a szakmájukat végezhessék. Érdekelte őket az is, hogy Szombathelyen és Sárváron egy nap hány tűzoltó áll készenlétben.