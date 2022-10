A növekvő illegális migráció okozta nyomásra hivatkozva elsőként Csehország vezetett be ideiglenes határellenőrzést szlovákiai határán, szeptember 29-én. Az eredetileg 10 napra szóló intézkedést Csehország többször meghosszabbította, legutóbb csütörtökön, amikor 45 napra szóló hosszabbítást jelentettek be.

Ausztria ugyancsak a múlt hónap végén vezetett be ideiglenes határellenőrzést szlovákiai határszakaszán, ez a tervek szerint pénteken járt volna le. Az osztrák belügyi tárca azonban a határellenőrzés meghosszabbítása mellett döntött, amit azzal indokolt, hogy az embercsempészek azonnal reagálnak az útvonalaik melletti határellenőrzések bevezetésére, ezért nekik is reagálniuk kell.

"A határellenőrzésekre a szlovák határon továbbra is szükség van, mert különben az embercsempészek azonnal megváltoztatják útvonalaikat" - jelentette ki Gerhard Karner, akinek szavait a szlovák hírügynökség idézte. Hozzátette: Ausztria továbbra is keményen fel kíván lépni az embercsempészéssel foglalkozó maffia ellen.