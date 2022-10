A rendkívüli aszály, a takarmány- és energiaárak drasztikus emelkedése újfajta kihívások elé állította idén a haltenyésztő ágazatot, de a szakmai szervezetek szerint lesz elég tógazdasági hal a telepítéshez és a lakosság karácsonyi igényeinek kielégítésére is. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL), a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) közös sajtótájékoztatóján Németh István, a MAHAL elnöke elmondta: az aszály következtében több száz hektárnyi tófelület kiszáradt, illetve több ezer hektáron csak a felét tudták biztosítani az üzemi vízszintnek. A sekély vizekben könnyen prédává váló halállományt kormoránok, gémek, kócsagok, sirályok pusztították. Becsléseik szerint a Dunántúlon mintegy 15-20 százalékkal kisebb lesz a termés idén, és miután a haltenyésztésre hároméves ciklus a jellemző, a későbbiekben a 30 százalékot is elérheti a vis - szaesés a térségben – közölte az elnök. Az Alföldön, ahol körtöltéses tavakban folyik a tenyésztés, szerencsésebb a helyzet, mert bár jelentős villamosenergia-felhasználással, de ezeket a tógazdaságokat el tudták látni vízzel – tette hozzá. A költségek emelkedése miatt karácsonykor akár 1800–2000 forintba is kerülhet egy kiló ponty – prognosztizálta a MAHAL elnöke.