A Magyar Speciális Mozgókép Egyesülettel való együttműködésük eredményeként akadálymentesen be lehet jutni az MMIK-ba, számolt be Kiss Gábor Boldizsár, az MMIK ügyvezetője. A parkoló felől kerekesszékkel is be lehet menni az épületbe egy lépcsőlift segítségével. A nagytermet és a Mesebolt Bábszínház játszóhelyeit is megközelíthetik így a mozgásukban korlátozottak. Szintén az egyesület közreműködésével a nagyszínpadra új projektor és a vetítést segítő operafólia került.