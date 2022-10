Az Országos Szlovén Önkormányzat koordinálásával elkészültek a Rábavidék-keresztút stációi, amelyek egy 25 kilométeres zarándokútként is értelmezhetők. Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke álmodta meg a Rábavidéki keresztút projektet, amelyet 2022-ben a Miniszterelnökség is jóváhagyott. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásnak köszönhetően tizennégy stáció készült el a hét rábavidéki szlovén településen. A projektgazdák remélik, hogy a jövőben sokan teljesítik azt a 25 kilométeres zarándokutat, amely nemcsak fizikális értelemben köti össze a rábavidéki falvakat, hanem most már lelkileg is. A stációk mellett gondolkodópadokat helyeztek ki, ezek a test és a lélek felfrissítésére szolgálnak.