A képviselők beszéltek az üvegvisszagyűjtési pontról, a használt sütőolaj elkülönített gyűjtéséről, a levegőtisztaságról, a vizek védelméről és a zöldterületek rendben tartásáról is. A beszámolóból kiderült az is, hogy a hulladékradaros applikáción négy bejelentés történt tavaly. Az illegálisan lerakott hulladékot elszállították, és az ártalommentes elhelyezésről is gondoskodtak. A civilek koordinálásával, az oktatási intézmények, a SZET Szentgotthárdi Kft. részvételével, az önkormányzat eszköztámogatásával országos akciókhoz csatlakozva hulladékgyűjtést szerveztek a városban. Huszár Gábor polgármester kiemelte a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét és a zöldudvar használatának fontosságát.