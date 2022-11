Vércukor-, koleszterinszint-, vérnyomás- és légzésfunkció-mérésre is jelentkezhettek a két csarnok közötti fedett részen – és jelentkeztek is: 8 órakor kezdődtek a szűrések, fél 10-re több mint hatvanan töltötték ki a regisztrációnál a jelenléti ívet. A legtöbben az 50 és 70 év közötti korosztályból érkeztek, mint Török Sándor, akivel az utolsó állomáson, a műszeres légzésfunkció-vizsgálatnál találkoztunk. Addigra a többi eredményét már a szűrőlapjára írták, kiértékelték. Szákovics-Varga Ildikó, az EFI irodavezetője adott neki instrukciókat: – Vegyen egy nagy levegőt, tartsa benn egy pár másodpercig, kapja be a csutorát, és egy nagyot fújjon bele! A kilélegzett levegő mennyiségét és sebességét mérte a tüdőkapacitás-mérő műszer. Az eredmény alapján a szabad levegőn a tüdő gyakori átlégzése és légzőtorna végzése javallott a számára. A 42 éves Gyurácz Pétert a vérnyomásmérés előtt szólítottuk meg. Az előző helyszíneken tökéletes eredményeket kapott. Sportol, nem dohányzik, egészségesen él. Ha van lehetőség, mindig megnézeti az értékeit – mondta. A méréseken kívül információs anyagokkal készültek az EFI munkatársai a népegészségügyi szűrővizsgálatokról – például a vastagbélszűrésről és a here önvizsgálatáról. A szűrőlapon azt is jelezték, ha valakinél elváltozást tapasztaltak, és továbbirányításra van szükség.