Az egyik humánerőforrásportál a munkavédelmi hatóság adatsorai révén pillantott vissza a nyárra. Eszerint a hőségriadó alatt elsősorban az időjárás kedvezőtlen hatásainak kitett munkakörökben dolgozókra koncentráltak az ellenőrzések, kiemelt figyelemmel az építkezésekre, a mezőgazdasági munkákra, az őrző-védő foglalkozásokra, a konyhákra, az egészségügyi intézményekre és a személyszállításra. A munkáltatók felénél találtak szabálytalanságot: legtöbbször a munkavédelmi oktatás hiányosságaival, a védőitallal, a pihenőidővel vagy hűvösebb pihenőhellyel kapcsolatban kellett intézkedniük. Ugyanakkor egyre több helyen találkoztak árnyékolással, klimatizálással, vízautomatával és a korábbinál gyakoribb volt a munkaidő-átszervezés is a hűvösebb időszakokra. Ez köszönhető az elmúlt évek tudatos felvilágosító munkájának is. A Technológiai és Ipari Minisztérium „Legyen oké a munka” kampánya most is zajlik. A munkabalesetek tekintetében az elmúlt nyár nem hozott kiugró esetszámokat. A leginkább érintett iparágak továbbra is a feldolgozó-, építőipar, a szállítás-raktározás és a kereskedelem voltak.