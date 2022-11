A legmagasabb szintű hazai erőpróbára 38 egyesület 250 versenyzővel érkezett – a sportolók összesen 450 nevezést adtak le. Vas Megyéből a Sárvári Shotokan Karate Egyesület csapata vett részt a rangos egri viadalon. A viszonylag nagy távolság miatt három sárvári versenyző és három kísérő (Németh Róbert edző, Kondora Zoltán és Csapó István segítő) utazott el a rendezvényre. Csapó Bence kadet, Szakály Kristóf és Gulyás Ferenc pedig juniorkorcsoportban indult. Kihasználva a felnevezési lehetőséget, a két junior megmérettette magát a felnőttek között is. A korai kelés és a hosszú utazás próbára tette a sárvári karatékák koncentrációját, de a körülményes nap ellenére is szép eredményeket értek el. Korcsoportjában Gulyás Ferenc bronzérmet szerzett, de a felnőttek között is remekül helytállt, ahol a negyedik helyen végzett. Csapó Bence is bejutott a négyes döntőbe, ahol a negyedik helyet szerezte meg. Szakály Kristóf a juniorok között a nyolcas döntőig jutott, és a felnőttkorosztályban is a legjobb nyolc között fejezte be a szereplést.