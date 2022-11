Mint közleményükben ismertették: a magyar halgazdálkodást a háborús infláció mellett az évszázad aszálya is nagyon súlyosan érintette. A MOHOSZ választmánya megerősítette, hogy a jövő évre kiemelt cél a horgászat, a halfogás és a halelvitel jelenlegi, széles körben elérhető lehetőségének megtartása és a szakmai alapú, felelős halgazdálkodás. Takarékossági intézkedések mellett szükséges, de minimális áremelést határoztak meg. Ez a felnőtteknél alapesetben maximum 30 százalékot, a gyermekeknél 20 százalékot jelent. Szintén hasonló, átlagosan 23-24 százalékos mértékben emelkednek majd a MOHOSZ országos, a dunai és tiszai összevont területi jegyei is. Az állami horgászengedély és fogási napló díja 3300 forintról 5500 forintra, míg az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) 3000 forintról 5500 forintra emelkedik január 1-jétől. Továbbra is megmaradt a gyermekek, a fogyatékkal élők, továbbá a 70 éven felüliek teljes díjkedvezménye (mentesítése), amely mintegy 120 ezer horgászt érint. Nem változott a horgászregisztráció és az állami horgászvizsga ingyenessége, a Magyar Horgászkártya ára sem.