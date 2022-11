A szentgotthárdi testületi ülésen napirendre került a közlekedés helyzetét tárgyaló előterjesztés, amely részletesen taglalja az útfelújításokat és a forgalmi rend változását is. Képviselői, lakossági, illetve hivatali kezdeményezésre több javaslat is megfogalmazódott a városban több helyen tapasztalható közlekedési szituációk és megoldást kívánó helyzetek okán, ezekről Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága előzetesen már tárgyalt. Varga Ferenc őrsparancsnok tájékoztatta a képviselő-testületet a közlekedéssel kapcsolatos statisztikai adatokról, a balesetek számáról, és válaszolt a képviselők kérdéseire. Döntöttek egyebek közt arról, hogy a Pável Ágoston-lakótelep 2. ingatlantól nyugatra eső útszakasz 20 méteres szakaszán megállási tilalmat rendelnek el. Jóváhagyták a Wesselényi utcában a 30 km/h-s sebességkorlátozást, valamint az utca mindkét oldalán a várakozási tilalmat. A Honvéd utca 2. szám előtti ingatlannál 2023. április 30-ig pedig megállási tilalmat rendeltek el. Megtárgyalták az önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzetét, és elfogadták a 2023. évi vagyongazdálkodási irányelveket is. Az ülésen elhangzott, hogy a szentgotthárdi Kaszagyár területének megszerzése ebben az évben maradéktalanul és teljesen megvalósult, ezzel jelentősen nőtt az önkormányzat vagyonállománya. A terület rekultivációjának első üteme elindult, az eddigi történések finanszírozását a kormány támogatta. Az önkormányzat számára nagy kihívást jelent a terület hasznosítása, ugyanakkor egyértelmű, hogy a továbblépéshez újabb támogatás szükséges.