Ülésezik a város képviselő-testülete november 3-án, csütörtökön reggel 8 órától. Téma lesz többek között a városi újság kiadása, valamint egy kormányengedélyhez kötött hitelfelvétel is, amellyel a közvilágítás korszerűsítését oldanák meg. Tárgyalják emellett az uniós források megigénylésével kapcsolatos nyilatkozattételt is, amellyel Szita Károly Kaposvár polgármestere kereste meg a településeket, köztük Körmendet is.