A tényállás szerint a vádlott 2021. szeptember 20. napján, egy MTZ márkájú lassú járművel és a hozzá kapcsolt pótkocsival a Szemenye külterületén található füves, földes területre -a hatóság által nem engedélyezett helyre- szállított és lerakott többek között egy festékkel vagy vegyszerrel szennyezett 40 literes műanyag ballont, egy képcsöves televíziót, egy műszerpanelt és egy műszerfalat, beépített hangszórókkal. A vádlott a hulladékok elhelyezésével veszélyeztette a környezetet (a földet, a vizet, a levegőt és az élővilágot), mivel fennállt a közvetlen veszélye annak, hogy az elektronikai hulladékokból különböző – mutagén jellemzővel rendelkező – nehézfémek kerüljenek a talajba és a talajvízbe, és így az azokban található élőlények veszélyeztetése is megvalósult. Fennállt a közvetlen veszélye annak is, hogy a televízió képcsőben lévő – ökotoxikus – töltőgáz a levegőbe kerüljön és annak összetételét károsan befolyásolja, valamint a festékkel, vegyszerrel szennyezett műanyag ballonból is veszélyes összetevők oldódhattak volna ki a talajba és a talajvízbe. A festékkel, vegyszerrel szennyezett műanyag ballon, a képcsöves televízió, a műszerpanel és a hangszórók veszélyes hulladéknak minősülnek.

Az ítélet jogerős - közölte Szombathelyi Törvényszék.