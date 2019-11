A legenda: Demjén Ferenc

„Mikor elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad…” Merészen kijelenthetem, hogy az olvasók nagyobbik hányada jól ismeri az idézet szerzőjét/szövegíróját, aki nem más, mint Demjén Ferenc, az én kedvenc zenei előadóm.

Tizennyolc év – ennyi telt el születésem óta. Most kissé kerek szemekkel bámulhatják a fekete festékkel átitatott újságpapírt, mivel nem feltétlen számíthattak erre. Mert ugyebár a fiatal lázad, saját korosztályában, saját korosztálya kedvelt zenéjében leli meg leginkább önmagát. Ez alól kivételt képezek én is és sorstársaim is.

2016-ban hagytam el a Celldömölki Városi Általános Iskola kapuját végleg. Ballagási ünnepélyünkön felcsendült két dal, ami beleivódott hallójáratomba: a Felnőtt gyermekek és a Szabadság vándorai. Egész nyáron csak Demjén Ferenc dallamai és szövegei szóltak a szobámban.

Ha megkérdeznénk az utca emberét, hogy hány Rózsi-dalt ismer, szerintem a hat lenne a bűvös szám. Lehet, hogy meg kellene erőltetni hozzá magát, de legrosszabb esetben is három-négyet tudna mondani. Nem véletlenül, körülbelül 350 dalhoz írt dalszöveget és zenét. Nekem jelenleg 229 dala van elmentve, igaz, gyakran két napba is telik, mire végighallgatom az összeset. Minden korszakából megtaláltam a kedvencemet, ami erőt ad a monoton hétköznapokban. Állítom, hogy mindenkinek van egy hozzá köthető élménye. Ebből következik, hogy nekem is. 2018 nyarán utaztunk baráti társasággal Pétfürdőre az ottani kétórás koncertjére. Akkor 71 éves volt, de egy percig sem ült le, sőt aktívan tombolt szinte a közönséggel. Három elhangzó dalát nem ismertem, de az elkövetkező napon azonnal pótoltam hiányosságaimat. Összességében, nekem fantasztikus élményt adott, és alig vártam a 2019-es koncertnaptárt, hogy vastagon fogó piros filcemmel teleírjam, ez meg is történt. Csak időközben sajnos egészsége nem engedte hőn szeretett rajongói közé a legendát. Legenda, hiszen megkerülhetetlen személyisége a magyar popnak.

Telezenghetném az újságot Demjén Ferenc életéről, de akinek felkeltettem érdeklődését, utána tud olvasni, rengeteg írás van róla, de nekem az életrajzi könyve értette meg leginkább életének miértjeit, döntéseit, életművét. Számomra mindig az ő dalai maradnak az igaziak, az olyan érzések szavakba öntésével, melyek kimondhatatlanok, nincs is rá szavunk. Egyik sokak által legszebbnek tartott idézetével zárnám soraimat, és kívánok innen is mielőbbi gyógyulást és sok erőt a december 30-i Aréna-koncertjére. „Hogyha kérdezed miért jöttem, mi szél fújt erre / Válaszom, hogy a békés végtelen küldött mindörökre.”

Szabó Zsolt

Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölk