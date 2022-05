A tornákat a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) megbízásából a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezte. A versenyt pénteken este Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke Együd-Máthé Viviennel, az MDSZ Területi Koordinációs és Szolgáltatási Osztály vezetőjével nyitotta meg. A mérkőzések a Gyulai István Atlétikai Stadion pályáin zajlottak - tájékoztatta lapunkat közleményben a Magyar Diáksport Szövetség.

A labdarúgás sportágban tradicionálisan magas a nevezői szám, idén is majdnem 10 ezer felső tagozatos fiú- és lány diákot neveztek be ebben a korcsoportban. Borsod, Pest és Szabolcs megye mindkét nemben a legaktívabb megyék közé tartozott a nevező csapatok létszámát tekintve. Az országos döntőbe a megyék legjobbjai jutottak be, 20-20 csapattal zajlottak a kétnapos küzdelmek. Érdemes 3 iskolát kiemelni, amelyeknek mind a lány- mind a fiúcsapatuk eljutott a debreceni csúcseseményre: Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája, Csurgói Eötvös József Sportiskolai Általános Iskola és Györgyi Dénes Általános Iskola, Balatonalmádi. A szombathelyi csapatok mindkét nemben kiemelkedően teljesítettek: a lányoknál a Neumann János, a fiúknál a Paragvár Utcai Általános Iskola csapata nyerte meg a versenyt, a játékosok közül többen a helyi Viktória FC igazolt játékosai.

A hétvégi Labdarúgó Diákolimpia® Országos Döntő legizgalmasabb pillanatairól készült képek megtekinthetők a Diákolimpia® közösségi médiaoldalán, a mérkőzések eredményei pedig a www.doeredmenyek.hu oldalon.

A fantasztikus hangulatú versenyen az alábbi iskolák szerezték meg az érmeket:

III-IV. korcsoport lányok:

I. Szombathelyi Neumann János Általános Iskola II. Gyulai Implom József Általános Iskola III. Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Gólkirálynő: Gál Vivien, Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Legjobb kapus: Puskás Tímea, Győri Fekete István Általános Iskola

Legjobb mezőnyjátékos: Csombor Luca, Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Legeredményesebb testnevelő: Kiss Szilárd, Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

A lány különdíjasok

Forrás: Facebook/Diákolimpia

IV. korcsoport fiúk:

I. Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely II. Sugovica Sportiskolai Általános Iskola, Baja III. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok

Gólkirály: Bergmann Kristóf, Szentendrei Református Gimnázium

Legjobb kapus: Koller Dominik, Sugovica Sportiskolai Általános Iskola, Baja

Legjobb mezőnyjátékos: Györe Noel, Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely

Legeredményesebb testnevelő: Abért András, Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely

A fiú különdíjasok

Forrás: Facebook/Diákolimpia