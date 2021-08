Muszukajev Iszmail ötödik az olimpián

TOKIÓ 2020

BIRKÓZÁS

Szabadfogás, 65 kg

Bronzmérkőzés

Gadzsimurad Rasidov–Muszukajev Iszmail 5:0

ÖSSZEFOGLALÓ

Miután a meglepetésre a döntőig menetelő japán Otugoro Takuto áthúzta a vigaszágra, Muszukajev Iszmail élt a lehetőségével, és 4:2-re győzött a mongol Tulga Tumur Ocsir ellen, így folytathatta a bronzmérkőzésen. Csakhát ott az egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok Gadzsimurad Gazigandovics Rasidov várta, azaz nem sokat remélhettünk…

A küzdelmi időből 4:14 volt még hátra, amikor a fiunk megkapta a sárga lapos intését, és mivel a kijelölt fél percben nem tudott akciózni, hamar 0:1-re álltunk.

Sőt, 3:02-vel a vége előtt már 0:2-re, amire viszont challenge-elt Muszukajev edzője Konsztantyin Ulevszki, de nem kellett volna, mert az akciót helybenhagyták, az elveszített tiltakozásért kiutalt büntetőponttal pedig már a szünetre eldőlt a meccs (0:3).

Nem sokkal az újrakezdés után ápolást is kért Muszukajev, majd többször is térdre rogyott Rasidov előtt, aki erre meg kitolta a szőnyegről a negyedik pontjáért, majd az ötödikért is (0:5).

És ha már az ötös szám: Muszukajev az 5. helyen végzett így.

„Úgy jött ide, hogy aranyérmet szeretne, de a bronz a minimum – tolmácsolta saját, illetve a mellette álló tanítványa álláspontját Iszmail Muszukajev edzője, Konsztantyin Ulevszki. – Sajnos a deréksérülésére két fájdalomcsillapító tablettát is be kellett vennie, a többi sérülését az adrenalin elnyomta. Mégis az utolsó, Rasidov elleni mérkőzés fáj a legjobban, mert tőle már kapott ki korábban is, tehát lett volna elszámolni valójuk. Ráadásul nem értettünk egyet a bírókkal, amikor Rasidovnak adtak egy pontot, mi pedig challenge-eltünk, mert nekünk kellett volna kettőt kapnunk, amikor hivatalosan kilépett, a gyakorlatban viszont kontrázott… Sajnos a féléves olimpiai felkészülését állandóan megszakították a sérülések. A télen egy hónapig nem tudott birkózni, majd igyekezett visszajönni a régi formájába, erre két hónapja a nyaki sérve fájt nagyon, megint ki kellett hagynia három hetet. Most ki kell pihennie magát, visszanyernie az egészségét, ha ez sikerül, Párizsra is szeretne kvótát szerezni, és ha minden öszeáll, akkor kimenni a következő olimpiára.”

FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ TUDÓSÍTÁSUNK A DÖNTŐRŐL

A MÉRKŐZÉS

ELSŐ MENET

Muszukajevet figyelmeztették a bírók, hogy aktívabban birkózzon, majd másodszorra is megtették ugyanezt, így 30 másodperce maradt akciót végrehajtani. Ez nem sikerült, így az orosz került előnybe (1:0). Kérdéses szőnyegszéli helyzet következett, Muszukajev mögé kerülésért szeretett volna kapni két pontot, ám a bírák úgy látták, kilépésért egy jár Rasidovnak (2:0). A magyarok challenge-t kértek, visszanézték a helyzetet, majd elutasították azt, emitt 3:0-ra módosult az eredmény az orosz javára.

MÁSODIK MENET

Muszukajev fejelés miatt reklamált, s jelezte nem tetszését riválisa felé. Ápolásra szorult, mert vérzett. Rasidov kitolta Muszukajevet (4:0). Másfél perc maradt hátra, amikor az orosz megkontrázta Muszukajev akcióját, majd egy lábát fogva kivezette őt a szőnyegről (5:0). Az eredmény nem módosult, Muszukajev Iszmail az ötödik helyen zárta az olimpiát.

ELŐZMÉNYEK

A kabardföldi születésű, magyar színekben versenyző Muszukajev Iszmail a vigaszágra jutott, ám ehhez sok mindennek össze kellett jönnie. Például annak, hogy 2019 világbajnoka, az orosz Gadzsimurad Rasidov 3:2-es vereséget szenvedjen a 2018-ban vb-aranyérmes, még mindig csak 22 esztendős japán Otoguro Takutóval szemben.

Muszukajev tehát szombaton a vigaszágon küzdhetett tovább a harmadik helyért. A kabardföldi születésű versenyzőnek a bronzmérkőzésért a világbajnoki ötödik mongolt, Tulga Ocsir Tumurt kellett legyűrnie, és ez szoros meccsen 4:2-re sikerült.