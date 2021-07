Ekler Zsombor újra az OB I-ben szerepel

Az OB I-es UVSE együttesében bontogathatja tovább szárnyait az AVUS vízilabdacsapatának volt játékosa, a korosztálya egyik legnagyobb tehetségének tartott Ekler Zsombor.

Az aligátorok saját nevelésű pólósa, Ekler Zsombor az általános iskola első osztályában kezdett el vízilabdázni. Végigjárta nevelőegyesülete, az AVUS korosztályos csapatait, 14 esztendősen bemutatkozott az OB I-ben – két bajnokin játszott. A következő idényben nem szerepelt a felnőtteknél, majd a koronavírus-járvány első hulláma miatt tavaly tavasszal félbeszakadt szezon végén már többször is lehetőséget kapott. Ekler aztán a magunk mögött hagyott bajnokságban alapembere lett az akkor már OB I/B-s csapatnak. A legtöbb akciógólt a mindössze 17 éves játékos szerezte a mezőnyben – pedig négy meccsen sérülés miatt nem játszott. A statisztikai mutatók összesítéséből kialakult pontszámok alapján Zsombor lett a legjobb játékos az OB I/B-ben. Nem meglepő, hogy a pólósnak nyáron több OB I-es kérője akadt, végül az UVSE ajánlatát fogadta el. Az újpestiek vezetőedzője az AVUS korábbi szakmai igazgatója, dr. Vincze Balázs.

– Nagyon hálás vagyok az AVUS-nak, és ezúton szeretném megköszönni, hogy Szombathelyen anno meghonosította a vízilabdát, enélkül én sem tartanék itt – mondta a jelenleg az U18-as válogatottal edzőtáborozó Ekler Zsombor. – A vízilabda sok mindenre, nemcsak győzni, hanem veszíteni is megtanított. Emellett rengeteg barátot is szereztem. Tizenegy esztendőt töltöttem az AVUS-ban, megannyi emlék fűz a klubhoz. Ha egy évet ki kellene emelnem, akkor a legutóbbi, OB I/B-s szezon volt, ahol nagyon jól ment a játék. De a többi évemre sem panaszkodhatok, szinte minden korosztályban húzóembernek számítottam.

Ekler a nyáron viszont távozott, ami 11 év után, 17 évesen nem lehetett könnyű döntés. Érdekesség, hogy báty­ja, Bendegúz egy éve igazolt a szintén OB I-es Honvédba, míg paralimpikon nővére, Luca ugyancsak a fővárosban, a TFSE-ben versenyez.

– Nem akarok szerénytelennek tűnni, mert ugyan valóban nehéz döntés volt, de a legnehezebb mégis az volt, hogy melyik fővárosi vagy vidéki klub ajánlatát fogadjam el – folytatta Ekler. – Végül több szempont miatt választottam az UVSE-t. A lila-sárgáknál nemcsak a felnőtt, hanem a nagyon erős ifjúsági csapatban is játszhatok, emellett döntőnek bizonyult dr. Vincze Balázs személye is. Tetszik az újpestiek koncepciója, hiszen két-­három éve kezdtek el egy fiatal csapatot építeni, amelyben, remélem, most nekem is helyem lesz. Nem ismeretlen közegbe érkeztem, több csapattársamat már korábbról, a korosztályos válogatottakból ismertem. Bár még csak egy hetet edzettem velük, jól és barátságosan fogadtak. Tisztában vagyok vele, hogy nem lesz egyszerű alapemberré válni, de biztos vagyok benne, hogy Vincze megadja a lehetőséget, csak rajtam múlik, hogy élek-e vele. Szeretnék stabil, jó teljesítményt nyújtani, olyat, amilyennel én és az edzőm is elégedett. A csapattal pedig remélem, hogy akár a felsőházi rájátszást is célba vehetjük.

Kiemelt képünkön: Ekler Zsombor összesen tizenegy évig vízilabdázott az aligátoroknál