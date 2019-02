Aranyért utazik Glasgow-ba Márton Anita

Féléves kihagyás után egyre jobb formába lendül a súlylökő Márton Anita, aki a március eleji, glasgow-i fedettpályás Európa-bajnokságon kétszeres címvédőként szeretne ismét harcban lenni az aranyéremért.

Az olimpiai bronzérmes, fedettpályás világbajnok békéscsabai atléta az M1 aktuális csatornán szerdán reggel elárulta, combizomsérülése után nem volt egyszerű a visszatérés, de aztán versenyről versenyre sikerült egyre jobban teljesítenie.

„Novemberben kezdtük meg az alapozást és januárban kezdtünk el lökni. Nagyon nehezen indult, hogy visszarázódjak, hogy visszajöjjenek a mozdulatok”

– mondta a sportoló, aki visszatérése óta három hazai és két nemzetközi viadalon állt dobókörbe, és a január 19-i 17,22 méter után a múlt hétvégén már 18,64 métert ért el.

„Ez a fejlődés meg van tervezve, mint ahogy minden világverseny előtt.

Ahogy közelítünk a versenyhez, Anita formája úgy emelkedik, és reméljük, hogy az Európa-bajnokságon ki fog csúcsosodni”

– nyilatkozott a mester, Eperjesi László.

Az Eb-ig még két és fél hét van hátra, s a szakember szerint ott egyáltalán nem elképzelhetetlen egy 19 méteres vagy afeletti eredmény.

„Ha megnézzük az elmúlt hónap fejlődési görbéjét, akkor ez reális. Most elkezdjük felgyengíteni a munkát, és akkor még emelkedni fog a formája” – tette hozzá.

Az Eb előtt még a jövő héten, Düsseldorfban is indul Márton Anita. Szerinte a mezőnyre most megint jellemző, hogy nagyon közel vannak egymáshoz, így az Eb-n is szoros versenyre számít.

„Szeretnék most is megküzdeni az aranyért, bár nem lesz egyszerű. Szerintem 19 méter feletti eredmény kell majd az éremhez és 19,50 körüli a győzelemhez”

– jelentette ki a 2015-ös prágai és a 2017-es belgrádi fedett kontinensviadal bajnoka. Eperjesi úgy véli: 19,35-19,40 körüli dobás már aranyérmet érhet.

Az év fő versenyére, a világbajnokságra a szokottnál később, szeptember végén-október elején kerül sor Dohában, ezzel kapcsolatban Márton Anita úgy fogalmazott: a verseny más felkészülést igény majd, de „Laci bácsi” már dolgozik ezen.