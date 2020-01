Bronzérmes a magyar női válogatott

Bíró Attila együttese a szombati helyosztón 10-8-ra verte a legutóbbi kontinensviadalon első holland csapatot.

A magyar női vízilabda-válogatott bronzérmet nyert a budapesti Európa-bajnokságon.

Bíró Attila együttese a szombati helyosztón 10-8-ra verte a legutóbbi kontinensviadalon első holland csapatot.

Az olimpiai kvalifikációs viadal egyetlen kvótáját az oroszok szerezték, akik a tokiói indulásukat már korábban bebiztosító spanyolokkal játszanak a 19 órakor kezdődő fináléban.

A magyar csapat március közepén a Triesztben sorra kerülő olimpiai kvalifikációs tornán harcolhatja ki az ötkarikás indulást. Ott 12 csapat két hatos csoportban küzd majd egymással. Amennyiben lesz afrikai résztvevője a tokiói viadalnak, akkor kettő, ellenkező esetben három válogatott szerezhet kvótát.

Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők:

bronzmérkőzés: Magyarország-Hollandia 10-8 (3-5, 2-2, 4-1, 1-0)

Duna Aréna, v.: Nicolosi (olasz), Koryzna (lengyel)

gólszerzők: Keszthelyi, Szilágyi, Parkes, Leimeter 2-2, Rybanska, Illés 1-1, illetve Megens 2, Van der Sloot, Van de Kraats, Sleeking, Stomphorst, Genee, Wolves 1-1

Magyarország:

Gangl – Vályi, Garda, Szilágyi, Parkes, Keszthelyi, Máté – cserék: Illés, Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska

A két csapat számos mérkőzést játszott ugyan egymással az Európa-bajnokságok történetében, de most először csapott össze a bronzéremért.

Ott volt a csapattal, de a vízbe már nem ugrott be Gurisatti Gréta, akinek csütörtökön a spanyolok elleni elődöntőben elszakadt egy ín az ujjában a lövő kezén. Azóta már túl van az operáción, de várhatóan két hónapos kihagyás vár rá – vagyis az olimpiai selejtezőben is kérdéses a szereplése.

Keszthelyi Rita ötméteresből szerezte a találkozó első gólját – Parkes Rebecca harcolta ki a büntetőt megúszásból –, majd a korábban Magyarországon is légióskodó Catharina van der Sloot egyenlített. Szilágyi Dorottya szép lövéssel értékesítette az első hazai fórt, Keszthelyi pedig egy hajszálpontos lövéssel növelte az előnyt. A rivális ezt követően sorozatban négy gólt szerezve fordított, Maud Megens kétszer talált be.

A második negyedből több mint két perc telt el, amikor Szilágyi ötméteresből törte meg a hollandok szériáját, miközben a kapuban Gangl Edina mutatott be több fontos védést.

A rivális hatodik találatánál már ő is tehetetlennek bizonyult, a hetediknél pedig rendkívül peches volt, hiszen a kapufáról kipattanó labda a hátáról pottyant vissza a képzeletbeli gólvonal mögé. Kevesebb, mint húsz másodperccel a nagyszünet előtt Parkes szemfülességének köszönhetően csökkentette kétgólosra hátrányát a házigazda.

Holland centergóllal kezdődött a harmadik felvonás, a túloldalon ugyanebben a műfajban Parkes is betalált, majd Rybanska Natasa minimalizálta a különbséget egy megúszás végén. Kevesebb, mint három perccel a negyed vége előtt hosszú idő után újra egyenlő volt az állás (8-8), Leimeter Dóra lapos lövéssel talált be. Ezekben a percekben szinte extázisban játszottak a magyarok, miközben a hollandok közvetlen közelről sem találtak be emberelőnyben.

Alig hat másodperc volt hátra a szünetig, amikor Leimeter elemi erővel értékesített egy fórt, így újra a magyaroknál volt az előny.

A magyar válogatott számára jól kezdődött az Eb utolsó nyolc perce, mert bár kétszer is emberhátrányban játszott, a rivális csupán egyszer juttatta el a labdát a kapuig. Elöl ugyanakkor már nem volt ilyen hatékony a gárda, ám még mindig vezetett. Két perccel a vége előtt fórt kapott a magyar csapat, Bíró Attila időt kért, a megbeszélt figurát pedig Illés Anna vágta a hálóba, gyakorlatilag eldöntve ezzel a találkozót.

Borítókép: a magyar női vízilabda-válogatott tagjai örülnek, miután 10-8-ra legyőzték a címvédő holland csapatot a budapesti vízilabda Európa-bajnokság női tornáján a harmadik helyért játszott Hollandia – Magyarország mérkőzésen a Duna Arénában 2020. január 25-én