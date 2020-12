Idegenbeli vereséggel mutatkozott be a DVTK új vezetőedzője

A miskolciak a 14. forduló zárómérkőzésén 91. percben kapott góllal 1-0-ra alulmaradtak az MTK vendégeként vasárnap.

Geri Gergely, a DVTK kedden kinevezett vezetőedzője vereséggel mutatkozott be a labdarúgó OTP Bank Ligában, miután a miskolciak a 14. forduló zárómérkőzésén 91. percben kapott góllal 1-0-ra alulmaradtak az MTK vendégeként vasárnap.

OTP Bank Liga, 14. forduló:

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, v.: Bogár

gólszerző: Kata (91.)

sárga lap: Dimitrov (52.), illetve Grozav (17.), Max (20.),Memolla (65.)

MTK:

Mijatovic – Ikenne-King, Varju, Ferreira, Herrera – Cseke – Gera (Barna, 93.), Kata, Dimitrov (Schön, 78.), Prosser (Biben, 95.) – Miovski

Diósgyőr:

Antal – Sesztakov, Karan, Hegedűs, Memolla – Márkvárt, Max – Hasani (Korbély, 73.), Rui Pedro (Iszlai, 88.), Grozav – Ivanovski

A kezdés után nem sokkal máris az MTK irányított, de a fegyelmezett diósgyőri védelemmel szemben csupán egy-két lehetőséget tudott kialakítani, azokat is jobbára szögleteket követően. A DVTK az első félidő elején és hajrájában tudott némi zavart kelteni, attól eltekintve azonban alig vezetett támadást.

A második félidő nagyobb része is meddő hazai mezőnyfölényt hozott, Miovski ziccerét azonban bravúrral hárította Antal. A diósgyőri kapus a 73. percben is főszerephez jutott, amikor Cseke büntetőjét, majd az ismétlésnél Miovski lövését is védte.

A DVTK néhány kontrából jelentett némi veszélyt, míg a hajrában a cserejátékos Schön hagyott ki újabb nagy hazai helyzetet, amikor a félpályáról indulva már mindenkit kicselezett, de éles szögből csak az oldalhálót találta el. A találkozó végül a 91. percben, Kata átlövését követően dőlt el.

A sereghajtó Diósgyőr a bajnokságban immár egymást követő négy fordulóban nem tudott pontot szerezni, és hatodik idegenbeli fellépésén a hatodik vereségét szenvedte el.

Forrás: MTI