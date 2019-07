Meghódította New Yorkot a térdrúgó falusi MMA-sztár

A Bellator-gálán Borics Ádám egy rúgással padlóra küldte az esélyesebbnek tartott Aaron Picót, ezzel megszerezte a 13. profi győzelmét.

A magyar MMA-harcos hatalmas sikere után úgy érzi, a határ a csillagos ég, azaz 66 kilogrammban a UFC világbajnoki öve. Borics Ádámmal beszélgetett az Origo.

„Meccsről meccsre érzem, amikor hazajövök Magyarországra, hogy egyre többen ismernek meg, ami fantasztikus érzés. Viszont egy kicsit stresszes is, mivel eleve nagyon kevés időt tudok itthon tölteni, így kevesebb idő jut a családra, a barátokra” – mondja Borics Ádám, aki ennek ellenére továbbra sem bővelkedik támogatókban.

A hazaérkezésekor már a reptéren nagyon sokan várták az Aaron Pico elleni győzelmet követően. A fiatal sportoló számára meglepő volt, hogy ennyien kimentek elé és kíváncsiak voltak rá.

„Fantasztikus érzés volt, nagyon büszkék rám, pedig korábban azt sem tudták ebben a 2000 fős faluban, ahol lakom, hogy mi az az MMA.”

A siroki fiatalember elmondása szerint még mindig ugyanaz a falusi srác, aki kiment az Egyesült Államokba.

„Őszinte leszek, nagyon hiányzik ez a fajta természet. Floridában a pálmafák centire pontosan be vannak állítva mindenhol, nagyon más az a környezet. Itt felkelek, reggel kinyitom az ablakot, csicseregnek a madarak. Egész egyszerűen fantasztikus. Nagyon hiányzik Magyarország.”

Borics Ádám számára az MMA nem azt jelenti, hogy másokat kiüt a ringben. Úgy fogalmaz, nem életre-halára megy a küzdelem.

„Komoly sportemberek küzdenek egymással, én is ezt a vonalat szeretném erősíteni. A sportemberi mivoltát a sportágnak, az ellenfél tisztelését. Így volt ez Pico ellen is, ő is ugyanilyen felfogású srác. Arra is figyelnem kell, hogy sok gyerek példaképként tekint rám, így nem az erőszak részét szeretném erősíteni. Visszatérve a kérdésre, gyerekként arról álmodtam, hogy profi MMA-s leszek, aki ebből él, ez az élete. Ezért is mentem ki Amerikába.”

Arra a kérdésre, hogy miért nem „rendes” sportágat választott, úgy válaszolt, az MMA-nak is megvan a szépsége.

„Ez az egyik legkeményebb sport a világon. Nemcsak a verekedés miatt, hanem mert hatalmas fizikai teljesítményt követel meg. A világ topatlétái közé tartozunk. Csak az tudja, aki csinálja, hogy mennyi nehézséggel jár egy edzés, felkészülés, na meg persze a meccs”

– véli a sportoló, aki igyekszik jól kihasználni a „boricsos” repülő rúgás marketingjét. Amerikában például egy interjúban repülő kölyöknek nevezte magát, mert ezt a vonalat szeretné erősíteni.

„Az edzőteremben a főedzőmmel, Henri Hoofttal nagy hangsúlyt fektetünk a repülő rúgásra, főleg a birkózók ellen szeretem használni ezt a technikát. Nagyon jól érzem a ritmusát. Pico ellen is az volt a cél, hogy ne csak a védekezéssel foglalkozzak, ugyanis az nyeri a harcot, aki ráerőlteti az akaratát a másikra. Ennek érdekében sokat fejlesztettem az állóharcomat. Annyit elárulhatok, hogy nem mindent mutattam még meg ezekből a térdesekből.”

Borics Ádám szerint az MMA a világ leggyorsabban fejlődő sportága. Ő maga pedig szeretne a legjobb 66 kilós MMA-harcos lenni a földön.

„Senki nem edzett nálam többet az elmúlt egy évben a teremben. A kemény edzés pedig mindig kifizetődik. Mindenki azt sulykolja belém, hogy egy éven belül nagy bunyós leszek. A Pico elleni meccs után pedig ezt egyre jobban el is hiszem. Ennek rendelek mindent alá a továbbiakban is.”