Mezőkövesden is nyeretlen maradt a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia 2-0-ra kikapott a Mezőkövesd otthonában, a Haladás és a Paks pontot szerzett, az újonc Kisvárda pedig győzött a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának szombati játéknapján.

A Mezőkövesd-Puskás Akadémia összecsapásán a vezetőbíró, Bogár Gergő első NB I-es meccsén dirigált, a hazaiak vezetőedzője, Kuttor Attila pedig eltiltása miatt nem ülhetett le a kispadra.

Jóval aktívabban kezdte a mérkőzést a Mezőkövesd, s ennek negyedóra után meg is lett az eredménye: egy gyors, precíz támadás végén előnybe kerültek a hazaiak. A folytatás is a házigazdák komoly mezőnyfölényét hozta, a vendégeknél szinte csak pillanatokra volt a labda. Fél óra elteltével kijött a szorításból a Puskás Akadémia, akadt egy-egy lehetősége, de egyenlítenie nem sikerült.

A második félidő is mezőkövesdi helyzetekkel indult, majd enyhe labdabirtoklási fölénybe kerültek a vendégek, helyzetig azonban csak elvétve jutottak el. A hazaiak a hajrában elsősorban az eredmény tartására törekedtek, de egy szöglet után még növelni is tudták előnyüket, s ezzel el is dőlt a mérkőzés.

Pontot szerzett a Haladás Debrecenben

A csapat 1-1-es döntetlent játszott a DVSC-vel a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának szombati mérkőzésén.

Lendületesen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, amely már az első negyedórában többször veszélyeztette a vendégek kapuját. Nem sokkal később aztán a vezetést is megszerezte a DVSC, sőt a folytatásban is több hatalmas helyzet adódott a debreceniek előtt, újabb gólt egy védelmi hibát kihasználva mégis a szombathelyiek szereztek. Érdekesség, hogy az első félidőben három játékost is le kellett cserélni, megsérült ugyanis a Haladás egyik belső védője és a DVSC mindkét szélső hátvédje.

Szünet után kiegyenlített küzdelmet, helyenként lüktető játékot láthatott a közönség. A második félidőben a Haladás sokkal támadóbb szellemben játszott, teljesen egyenrangú ellenfele volt a hazai együttesnek. Mindkét kapu előtt számos gólszerzési lehetőség adódott, szinte futószalagon dolgozták ki a csapatok a jobbnál jobb helyzeteket, ám újabb gólt egyik gárda sem tudott szerezni.

Először nyert az újonc Kisvárda

Az MTK Budapest hazai pályán kikapott a szintén újonc Kisvárdától a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának szombati mérkőzésén, a szabolcsiak első győzelmüket aratták az idényben.

A mérkőzés első negyedórájában az MTK játszott fölényben, többször veszélyeztetett is, a sereghajtó Kisvárda a 16. percben jutott el a hazai kapuig. A fővárosi fölény ellenére a vendégek szereztek vezetést büntetőből – ez volt a gárda harmadik gólja a szezonban -, miközben nagy eső zúdult a pályára.

A második félidő villámlás miatt kis csúszással kezdődött, a csapatok felázott talajon feszültek ismét egymásnak. A kisvárdaiak időnként bátran támadtak és őrizték előnyüket, így végül az újoncok találkozóján szerezték meg először a három pontot a jelenlegi szezonban.

A DVTK vendégeként szerzett pontot a Paks

A DVTK gól nélküli döntetlent ért el a vendég Paks csapatával szemben a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának szombati játéknapján.

Az első felvonásban fordulatos játékot láthatott a közönség, mindkét kapu többször forgott veszélyben. Amíg azonban a paksiaknak több lehetőségük adódott a gólszerzésre, addig a legnagyobb helyzetet a diósgyőriek hagyták ki, pontosabban Vernes szabadrúgásból a keresztlécet találta el.

A második félidőben egyre inkább a DVTK került fölénybe – főként a csereként pályára lépő Bacsával gyűlt meg a paksi védők baja -, de ritkán került igazi helyzetbe. A paksiak idővel már a kontrákról is lemondtak, kizárólag a védekezésre koncentráltak, és végül kihúzták kapott gól nélkül. A Paks negyedszer játszott döntetlent a szezonban.

Nem bírt egymással az Újpest és a Honvéd

A kezdést követően az Újpest azonnal magához ragadta a kezdeményezést, de veszélyes gólhelyzetet ugyanúgy nem tudott kidolgozni, mint a Honvéd, amely az első félidő közepétől már egyenrangú partnere volt a hazai csapatnak.

A szünetben hatalmas vihar zavarta meg a nézőket, a játék azonban csak pár perces késést szenvedett. A felázott gyepen viszont felgyorsult a meccs, amelyet ismét az Újpest irányított. A Honvéd a kontrákra és Danilo gyorsaságára épített, de nem volt gólveszély a vendégek akcióiban. A 75. percben Novothny a kispesti kapuba lőtte a labdát, de les miatt Iványi játékvezető nem ítélt gólt. A hajrában Nwobodo fejese után a kapufa mentette meg a Honvédot a góltól, s a lefújásig sem változott az eredmény.