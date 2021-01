Ötkarikás sütivel fogadták a tokiói olimpiára kijutott női vízilabda-válogatottat

A magyar válogatott az olimpiai részvételről döntő meccsen 13-10-re verte a házigazda olasz csapatot, majd a fináléban 13-11-re a Tokióba szintén kijutott hollandot.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Virágcsokorral, ötkarikás sütivel és dudaszóval fogadták hétfőn a szövetség margitszigeti székházánál a trieszti olimpiai selejtezőn tokiói kvótát kiharcoló magyar női vízilabda-válogatottat.

Fél hat után pár perccel gördült a szövetség épülete elé a csapatot az olasz tengerparti városból hazaszállító autóbusz. A járműről elsőként Bíró Attila szövetségi kapitány szállt le, akit kisgyermeke egy nemzeti színekkel díszített szarvasagancsos sapkában fogadott.

A különleges alkalomra Gurisatti Gréta testvére, Lili az olimpiai ötkarika színeiben pompázó kekszet sütött, amelyből természetesen jutott a csapat többi tagjának is. Felharsant egy hangos duda is, majd az újságírók tapssal köszöntötték a trieszti tornát megnyerő válogatottat.

A szövetség épületébe belépve Vári Attila elnök minden csapattagnak egy csokor virágot nyújtott át, majd a játékosok egy tucat labdát írtak alá, melyeket a szponzoroknak juttatnak el a közeljövőben. A közös fotózkodásnál előkerült a tévében már látott hatalmas, „Road to Tokyo” feliratú beszállókártya is.

„Nagy felszabadultságot érzek, egy kisebb kő esett le nemcsak az én, hanem a játékosok szívéről is” – árulta el az MTI-nek Bíró Attila, aki az öt évvel ezelőtti belgrádi Európa-bajnoki győzelem után szövetségi kapitánysága második legnagyobb élményének nevezte a trieszti tornagyőzelmet. „Az idáig vezető utat nem kívánom senkinek, de ahogy a lányok szombaton az olaszok és vasárnap a hollandok ellen játszottak, az felejthetetlen”.

A szakember kiemelte, hogy a járványhelyzet miatt nem tudtak felkészülési mérkőzéseket játszani, de tanítványai „brutális munkát” végeztek el.

„Végig nagy egyéni felelősségvállalás és olyan tudatos életmód jellemezte őket az uszodán kívül is, hogy szinte nem is volt covidosunk az elmúlt két-három hónapban” – méltatta játékosait Bíró.

A tokiói esélyekről azt mondta, a legjobb öt-hat csapat között biztosan helye van a magyar válogatottnak, és ott kell még két-három olyan bravúrt véghezvinni, ami most is sikerült, akkor meglehet az érem. Ez szerinte benne van az együttesben.

„Csapatként értük el a sikert, mi együtt sírunk és együtt nevetünk. A saját teljesítményemet nem szoktam külön értékelni” – magyarázta a szombaton az olaszok elleni sorsdöntő elődöntőben hat gólt dobó csapatkapitány, Keszthelyi Rita, aki dicsérte az olaszországi szervezést, amely szerinte nagyon korrekt volt, akárcsak a bíráskodás. A 29 éves játékos nem titkolta, hogy merészebb céljaik vannak, így Tokióban is az aranyérmet célozzák meg.

„Kicsit izgultam, amikor megtudtam, hogy én fogok kezdeni, de aztán ez átcsapott pozitív energiába” – fogalmazott a Dunaújváros mindössze 20 esztendős kapusa, Magyari Alda, akit az olaszok meglepésére állított be Bíró Attila az elődöntőben. „Egy kicsit én is megkönnyebbültem, amikor már tudatosult bennem, hogy ott leszünk az olimpián. Most már nagyon várom, hogy kezdődjön.”

A magyar válogatott az olimpiai részvételről döntő meccsen 13-10-re verte a házigazda olasz csapatot, majd a fináléban 13-11-re a Tokióba szintén kijutott hollandot.

Forrás: MTI