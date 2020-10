Sorozatban harmadszor kapott ki a Mezőkövesd, a Diósgyőr kikapott Budafokon is

Az újonc Budafok 2-1-re legyőzte a vendég Diósgyőrt, az Újpest FC házigazdaként 1-0-ra legyőzte a Mezőkövesd csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának szombati játéknapján.

A Diósgyőr kikapott Budafokon is

Budafoki MTE-Diósgyőri VTK 2-1 (1-0)

Budafok, v.: Iványi

gólszerzők: Oláh (17.), Ihrig-Farkas (63.), illetve Drazic (71.)

sárga lap: Vaszicsku (36.), illetve Iszlai (22.), Hasani (40.)

Budafok:

Póser – Margitics, M. Nikolic, Vaszicsku, Medgyes – Micsinai, Oláh – Ihrig-Farkas, Kulcsár K. (Lőrinczy, 74.), Szabó M. (Fekete M., 91.) – Kovács D. (Mervó, 88.)

Diósgyőr:

Danilovic – Polgár, Szűcs K., Hegedűs, Memolla – Márkvárt, Iszlai (Max, 86.) – Hasani (Korbély, 72.), Grozav, Drazic – Ivanovszki

Jó iramot és mindkét oldalon két ígéretes helyzetet hozott a találkozó első negyedórája, majd egy szöglet után a hazaiak jutottak vezetéshez. Góljukat a volt diósgyőri Oláh Bálint szerezte fejjel. A folytatásban esett az iram, és sok volt a taktikai szabálytalanság, valamint a technikai hiba is.

A szünet után bátrabb támadó játékot vállalt fel a Diósgyőr, lehetőségei is adódtak, de gólt ismét a hazaiak szereztek: formás kontra lezárásaként Ihrig-Farkas talált be. Percek teltek el, amíg a vendégek magukhoz tértek, de Drazic fejesével sikerült szépíteni, amely további nagy rohamokra sarkallta őket. A hajrára viszont elfogyott a lendület, a budafoki gárda pedig hiba nélkül védekezett, és a lefújásig megőrizte egygólos előnyét.

Az újonc Budafok hatodik találkozójából a harmadikat nyerte meg a bajnoki idényben. A sereghajtó DVTK sorozatban az ötödik bajnoki fordulóban maradt nyeretlen, és egymást követő negyedik vereségét szenvedte el.

Sorozatban harmadszor kapott ki a Mezőkövesd

A két csapat 15. élvonalbeli találkozóján a fővárosiak – két vereség és öt döntetlen mellett – nyolcadik alkalommal nyertek.

A Mezőkövesd sorozatban harmadszor kapott ki, legutóbbi kilenc NB I-es meccséből pedig már a hatodikat veszítette el.

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, v.: Erdős

gólszerző: Junior Tallo (60.)

sárga lap: Mitrovic (80.), Junior Tallo (81.), illetve Karnyicki (28.), Cseri (43.), Jagodics (82.)

Újpest:

Pajovic – Pauljevic, Risztevszki, Máté, Antonov – Csongvai, Onovo – Beridze (Stieber Z., 77.), Mitrovic (Baosic, 93.), Perosevic (Bacsa, a szünetben) – Junior Tallo (Szakály P., 88.)

Mezőkövesd:

Szappanos – Katanec (Mehszi, 83.), Jagodics M., Karnyicki – Farkas D., Vajda (Borjacsuk, 74.), Berecz, Lakveheliani – Cseri T. – Jurina (Besirovic, 70.), Nagy D. (Vutov, 70.)

A csapatkapitány Simon Krisztiánt, valamint Stieber Andrást sérülés miatt nélkülöző fővárosiak az első negyedórát követően egyre bátrabban és pontosabban vették célba a vendégek kapuját, gólt azonban nem szereztek, mert Szappanos Péter magabiztosan védett. A Mezőkövesd csupán egy alkalommal találta el az Újpest kapuját az első félidőben, amelyben a technikai hibák miatt ritkán alakult ki folytonos játék.

A második felvonás elején Vincent Onovo gólját les miatt nem adták meg, ám az újpestieknek ez sem szegte kedvét, további ígéretes akciókat vezettek, és amikor Junior Tallo egy szöglet után a hatvanadik percben a hálóba fejelt, megszerezték a vezetést.

A házigazdák ezt követően is lendületben maradtak, egy újabb góllal többször is eldönthették volna a találkozót, és bár a legnagyobb ziccereiket is kihagyták, ezt a Mezőkövesd nem tudta kihasználni, mert a második félidőben egyszer sem találta el ellenfele kapuját.