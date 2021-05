Ungvári Attila számára tökéletesen jött ki a lépés a kazanyi versenyen

A magyar sportoló a Grand Slamen szerzett aranyérmével szinte biztossá tette olimpiai kvótáját.

A kazanyi cselgáncs Grand Slamen csütörtökön győztes Ungvári Attila szerint tökéletesen jött ki a lépés számára a versenyen, melyen az aranyérmével szinte biztossá tette olimpiai kvótáját.

„Az első mérkőzést leszámítva végig fókuszban tudtam maradni. Jól sikerült minden, jól jöttek a meccsek, minden klappolt tegnap, aminek klappolnia kellett” – nyilatkozta pénteken kora reggel az M1 aktuális csatornának telefonon a ceglédiek 81 kilós dzsúdósa, akinek hat meccset kellett nyernie az aranyig vezető úton.

Ungvári azt is elmondta, hogy az elmúlt hat-nyolc hónapban nagyon keményen dolgozott, s noha tavaly év végén elkapta a koronavírust, utána sikerült lépésről lépésre fejlődnie. Idén végig érezte, hogy javul a formája, van keresnivalója a legjobbak között, még akkor is, amikor egy-egy viadalon az eredményekben ez nem is mutatkozott meg. Április elején aztán az antalyai GS-viadalon már sikerült dobogóra állnia, harmadik lett, az azt követő Európa-bajnokságon viszont nem tudott jó eredményt elérni.

„Sajnos az Eb nem úgy sikerült, ahogy terveztem, pedig nem titkolt szándékom volt ott is érmet szerezni és jó formában is voltam” – jegyezte meg a 32 éves cselgáncsozó, aki a kontinensviadal után edzőtáborba vonult, ami jól sikerült és szerinte ennek is köszönhető a mostani aranyérem.

A 2010-ben és 2019-ben is Eb-bronzérmes sportoló olimpiai indulása az első hellyel majdhogynem biztossá vált, mivel – a judoinfo.hu szakportál csütörtöki beszámolója szerint – hat „befutó helyen” álló riválisát is megelőzte, így az utolsó kvalifikációs eseményen, a június 6-án kezdődő budapesti világbajnokságon csak extrém esetben vehetik el tőle a tokiói indulás jogát.

„Még nem lehet kimondani hogy megvan, de azt hiszem, innen már nehéz lenne kicsúszni a kvótás helyről” – jelentette ki a tokiói kvalifikációs helyzetéről Ungvári Attila, aki azt is elárulta, hogy a dobogó tetején elérzékenyült. „Abban bízom, ez a siker elég erőt adott, hogy folytassam az utat, amit elkezdtem, hogy fel tudjak készülni a világbajnokságra és az olimpiára.”

Forrás: MTI